Ломаченко та Усик зустрілися з воїнами ЗСУ у Нью-Йорку (фото)

Захисники України проходять реабілітацію у Штатах

У неділю вранці завершився вечір боксу в Нью-Йорку, в якому Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса. Поєдинок тривав 12 раундів, після яких усі судді віддали перемогу українцеві.

На поєдинку також був присутній і чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Він сфотографувався з росіянином Сергієм Ковальовим. І не лише з ним.

Глава організації, яка займається протезуванням та реабілітацією українців у США, Олександр Рубцов виклав у Instagram знімки Олександра Усика та Василя Ломаченка з воїнами ЗСУ.

"Наші воїни відвідали бій Василя Ломаченка, який вкотре показав усьому світу, наскільки сильні ми, українці! Василя вітаємо з перемогою! Дякуємо за запрошення", — підписав фото Рубцов.

Раніше з’явилася інформація, що Олександр Усик готується піти у політику. Начебто, якийсь олігарх створює політичну партію під Усика.

Нещодавно Іван Редкач посміявся з Ломаченка, виставивши його в образі патріарха кирила. Та й сам Василь знову неоднозначно висловився про війну. Ломаченко заявив, що не збирається критикувати путіна та не всі росіяни погані.