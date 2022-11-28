На Ломаченка часу не вистачає: мер Києва розповів, який бокс дивиться

Міський голова столиці стежить лише за виступами Усика

"Вічний" чемпіон світу з боксу по версії WBC, мер Києва Віталій Кличко дивиться бої чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО), а ось дивитися виступи колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) він часу не має.

Про це Кличко розповів в інтерв’ю РБК-Україна. Українські боксери провели бої під час повномасштабного вторгнення рф.

– Не так давно були бої Ломаченка та Усика. Ви їх дивились? Є час на перегляд боксу?

– Ломаченка не бачив, Усика – обов’язково. Останній раз тільки бій Усика дивився, а так – немає часу

Нагадаємо, Усик у своєму останньому бою зустрівся в реванші з британцем Ентоні Джошуа. Історична "дуель" відбулася у серпні в Саудівській Аравії та завершилася перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

Наприкінці жовтня Василь Ломаченко провів бій у Нью-Йорку (США) на арені Madison Square Garden Theater. Українець переміг небитого американця Джемейна Ортіса у конкурентному бою. Усі судді віддали перемогу Василеві – 115-113 – 116-112 – 117-111.

Раніше повідомлялося, що Усика було обрано членом НОК України.