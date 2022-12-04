Друг загинув на війні: Берінчик подарував супернику футболку із портретом фаната "Динамо"

Іван Менді відразу одягнув футболку з портретом "Регбіста"

Український боксер, чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик виступив на розігріві поєдинку Тайсон Ф’юрі — Дерек Чісора. На бій проти Івана Менді наш боксер вийшов у формі "Кракена".

У Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенхем" Берінчик здобув впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів: 117-112, 116-112, 116-112. Денис отримав титули чемпіона Європи за версією EBU та International WBO у легкій вазі.

Відео бою Берінчик — Менді:

Після бою Берінчик подарував Менді футболку на згадку про Максима "Регбіста" Яловцова.

Яловцов займався змішаними єдиноборствами, був призером чемпіонату Європи, вигравав нагороди на великих турнірах. Він був одним із лідерів фанатського руху київського "Динамо". У жовтні Яловцов загинув на війні.

Раніше ми писали, що футболісти "Динамо" після матчу з "Ренном" у Лізі Європи УЄФА вшанували пам’ять загиблого на фронті вболівальника київського клубу Максима "Регбіста" Яловцова.

До речі, інший наш знаменитий боксер Василь Ломаченко знову оскандалився через публікацію у соцмережах.