Берінчик у формі ЗСУ переміг французького "Лева" (відео)

Українець вперше за довгий час провів бій не на батьківщині

У суботу, 3 грудня, на вечорі боксу в Лондоні (Велика Британія) відбувся великий бій між непереможним українцем Денисом Берінчиком (17-0, 9 КО) та відомим французом Іваном Менді (47-6-1, 22 КО).

Поєдинок пройшов на домашньому стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем Готспур" та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів — 117-112, 116-112 двічі. Про це повідомляє пресслужба промоутерської компанії Top Rank.

Поєдинок пройшов у високому темпі, бійці викинули чимало ударів. Берінчик часто використовував комбінації, "двійки", при цьому нариваючись і на атаки досвідченого француза. Крім того, українець був легким на ногах, а у француза на прізвисько "Лев" часто проходили бокові удари. У 10-му раунді Менді впав, щоправда, після "прийому з дзюдо" від українця. В останньому раунді Берінчик влаштував справжню рубку, яка допомогла йому вирвати перемогу.

Зазначимо, Берінчик виграв титул чемпіона Європи за версією EBU.

Відеоогляд бою Берінчик — Менді буде доступний тут найближчим часом.

Берінчик, який славиться своїми незвичними виходами на ринг, цього разу вибрав військову тематику. Українець з’явився на ринзі у формі українського спецпідрозділу Kraken із ЗСУ. Додамо, Денис уперше за 5 років провів бій за межами України.

Додамо, у головному бою шоу на ринг вийдуть небитий британець Тайсон Ф’юрі та його співвітчизник Дерек Чісора. На кону поєдинку стоїть чемпіонський пояс WBC, яким володіє "Циганський король".

До речі, Усик хоче битися з Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу, а з Чісорою Олександр бився у 2020 році.

Раніше Катерина Усик, дружина українського чемпіона з боксу Олександра Усика, дала прогноз на бій Ф’юрі — Чісора 3.

Напередодні український боксер Василь Ломаченко знову оскандалився через публікацію у соцмережах.