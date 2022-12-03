Помолився із ФСБшниками? Ломаченко похвалився своєю роботою у Лаврі (фото)

Боксер показав, чим іноді займається у Лаврі

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) на тлі обшуків у Києво-Печерській Лаврі опублікував неоднозначний пост у соцмережах.

У себе в Instagram дворазовий олімпійський чемпіон показав свою роботу на території монастирського комплексу. Боксера вже критикували за відданість УПЦ (МП).

Василь показав, як він пече проскури у просфорні на території Києво-Печерської Лаври, прикріпивши відповідні фото та геотег. Користувачі з гнівом сприйняли черговий пост боксера про УПЦ МП та розкритикували його. До речі, деякі навіть підтримали Ломаченка та відзначили його релігійність.

"Помолився з ФСБшниками?", "Зміни паспорт, не муч себе", "І цього боксера я колись поважав…", "Як Ломаченко пече проскури, якщо він офіційно в ТРО", — пишуть користувачі в коментарях під постом Василя.

У мережі відреагували на пост Ломаченка з Києво-Печерської Лаври

Довідка: Проскура — богослужбовий літургійний хліб, який використовується під час православного богослужіння Літургії для Євхаристії, та для поминання під час проскомидії живих та померлих.

Нагадаємо, нещодавно Ломаченко вдало повернувся на ринг, перемігши в США Джемейна Ортіса.

2 грудня у ЗМІ повідомили, що Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя). Раніше Лавра потрапила у скандал — у мережі поширилося відео, в якому нібито моляться за росію на території однієї з церков комплексу.