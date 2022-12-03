Помолился с ФСБшниками? Ломаченко похвалился своей работой в Лавре (фото)

Боксер показал, чем иногда занимается в Лавре

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) на фоне обысков в Киево-Печерской Лавре опубликовал неоднозначный пост в соцсетях.

У себя в Instagram двукратный олимпийский чемпион показал свою работу на территории монастырского комплекса. Боксера уже критиковали за приверженность к УПЦ (МП).

Василий показал, как он печет просфоры в просфорне на территории Киево-Печерской Лавры, прикрепив соответствующие фото и геотег. Пользователи с гневом восприняли очередной пост боксера про УПЦ МП и раскритиковали его. К слову, некоторые даже поддержали Ломаченко и отметили его религиозность.

"Помолился с ФСБшниками?", "Смени паспорт, не мучай себя", "И этого боксера я когда-то уважал…", "Как Ломаченко печет просфоры, если он официально в ТРО", — пишут пользователи в комментариях под постом Василия.

В сети отреагировали на пост Ломаченко из Киево-Печерской Лавры

Справка: Просфора — богослужебный литургический хлеб, употребляемый в православии для таинства Евхаристии и для поминания во время Проскомидии живых и мертвых.

Напомним, недавно Ломаченко удачно вернулся на ринг, победив в США Джемейна Ортиса.

2 декабря в СМИ сообщили, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя). Ранее Лавра попала в скандал — по сети распространилось видео в котором якобы молятся за россию на территории одной из церквей комплекса.