Дружина Усика обрала між Ф’юрі та Чісорою: її рішення здивує чоловіка

Катерина зізналася за кого вболіватиме у поєдинку

У суботу, 3 грудня, у Лондоні — великий бокс. Тайсон Ф’юрі захищатиме чемпіонський пояс за версією WBC у поєдинку проти Дерека Чісори. Ми ведемо онлайн-трансляцію бою Ф'юрі — Чісора.

За поєдинком слідкуватиме дружина чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександра Усика. У сторіс Instagram Катерина запостила фото з Дереком і написала, що вболіває за претендента на титул.

Вибір Катерини навряд чи сподобається Олександру Усику. Боксер уже давно мріє стати абсолютним чемпіоном світу. Однак у грудні їхній бій із Ф’юрі зірвався на стадії переговорів. Тайсон у всьому звинувачує українця.

Проте зустріч може відбутися навесні в Саудівській Аравії. Але це лише за умови, що Ф’юрі виграє у Чісори. Якщо Тайсон програє, то, напевно, буде реванш, а Усика змусять проводити обов’язковий захист. У такому разі бій із Ф’юрі може взагалі не відбутися.

Нагадаємо, що IBF вже визначилася з обов’язковим претендентом на титул Усика — це хорват Філіп Хргович. З боєм краще не зволікати, інакше в Олександра заберуть чемпіонський пояс.