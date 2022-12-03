Супруга Усика выбрала между Фьюри и Чисорой: ее решение удивит мужа

Екатерина призналась за кого будет болеть в поединке

В субботу, 3 декабря, в Лондоне — большой бокс. Тайсон Фьюри защищает чемпионский пояс по версии WBC в поединке против Дерека Чисоры. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Фьюри — Чисора.

За поединком будет следить супруга чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика. В сторис Instagram Екатерина запостила фото с Дереком и написала, что болеет за претендента на титул.

Выбор Екатерины вряд ли понравится Александру Усику. Боксер уже давно мечтает стать абсолютным чемпионом мира. Однако в декабре их бой с Фьюри сорвался на стадии переговоров. Тайсон во всем винит украинца.

Тем не менее, встреча может пройти весной в Саудовской Аравии. Но это только при условии, что Фьюри выиграет у Чисоры. Если Тайсон проиграет, то наверняка последует реванш, а Усика заставят проводить обязательную защиту. В таком случае бой с Фьюри может вообще не состояться.

Напомним, что IBF уже определилась с обязательным претендентом на титул Усика — это хорват Филип Хргович. С боем лучше не затягивать, иначе у Александра заберут чемпионский пояс.