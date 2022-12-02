Фьюри - Чисора: онлайн-трансляция боя

Чемпион мира проведет защиту титула на футбольном стадионе

В Лондоне на футбольной арене "Тоттенхэм Хотспур" 3 декабря состоится боксерский вечер, где главным станет поединок в супертяжелом весе. Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри будет защищать титул в поединке против Дерека Чисоры. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Фьюри — Чисора.

Представление боксеров

Тайсон Фьюри — родился 12 августа 1988 в Великобритании.

Победитель юношеского чемпионата Европейского союза (2007). Чемпион Великобритании по версии ABA (2008). Действующий чемпион мира по версии WBC (с 2020 года). Бывший чемпион мира по версиям IBF (2015); WBA (Super), WBO, IBO (2015—2016); авторитетного журнала The Ring (2015—2018; 2020).

Обладатель наград "Боксер года" (2015; 2020), "Бой года" (2021), "Возвращение года" (2018) по версии журнала The Ring. Занял первое место среди лучших тяжеловесов мира по итогам года по версии BoxRec в 2015, 2018, 2019 годах.

На профессиональном ринге провел 33 поединка — 32 победы (23 нокаутом) и 1 ничья.

Свой последний бой провел 23 апреля, когда победил Диллиана Уайта техническим нокаутом в шестом раунде.

Дерек Чисора родился 29 декабря 1983 года в Зимбабве. Выступает под флагом Великобритании.

Чемпион Великобритании и Содружества наций (2010—2011), чемпион Европы (2013—2014), претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе (2012).

Один из топовых боксеров 2010-х годов. С 2011 года входит в десятку лучших тяжеловесов мира по рейтингу BoxRec.

На профессиональном ринге провел 45 боев — 33 победы (23 нокаутом) и 12 поражений.

Свой последний поединок провел 9 июля против Кубрата Пулева и выиграл раздельным решением судей.

Два боя

Впервые боксеры дрались в июле 2011 года. Тогда Фьюри победил единогласным решением, а Чисора потерпел первое поражение в карьере.

Реванш состоялся в ноябре 2014 года. Тогда Цыганский король победил досрочно.

Смотрите, как менялись боксеры за это время.

Все бои вечера

Тайсон Фьюри (32-0-1) — Дерек Чисора (33-12-0)

Даниэль Дюбуа (18-1-0) — Кевин Лерена (28-1-0)

Айван Менди (47-5-1) — Денис Беринчик (16-0-0)

Кароль Итаума (8-0-0) — Владимир Белуйский (12-5-1)

Исаак Лав (21-2-3) — Сандип Бхатти (8-4-0)

Ройстон Смит (3-0-0) — Крус Перес (3-3-0)

Кто фаворит

В этом поединке Цыганский король явный фаворит по мнению букмекеров. Котировки на победу Фьюри — 1,05, на ничью — 29,00, на победу Чисоры.

Где смотреть

В Украине поединок будет транслироваться на платной платформе Megogo.

Напомним, Александр Усик хотел сразиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, однако их бой сорвался на стадии переговоров. Тайсон во всем винит украинца.