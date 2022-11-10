Усику подложили свинью: бой с Фьюри под угрозой
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WBC назначил обязательных претендентов на пояс Фьюри
Всемирный боксерский совет на своем конгрессе исключил российских боксеров из всех рейтингов. А еще назначил претендента на бой за звание чемпиона мира.
Как сообщает Boxing News 24, статус претендента разыграют Деонтей Уайлдер и Энди Руис. Чемпионский титул WBC у Тайсона Фьюри.
Это не очень хорошая новость для украинских болельщиков. Ведь Тайсон Фьюри может еще как минимум год избегать встречи с Александром Усиком. 3 декабря Фьюри проведет с Чисорой добровольную защиту титула. А дальше ему нужно будет встретиться с победителем пары Уайлдер — Руис.
Конечно, если Фьюри согласится на бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира, то WBC не будет против. Но у британца появился легальный повод еще долгое время избегать встречи с украинцем.
Ранее мы писали, что президент Всемирного боксерского совета вручил Александру Усику уникальный пояс.
Напомним, что недавно Зеленский сделал Усика послом. Чемпион будет отвечать за восстановление Киевской области.