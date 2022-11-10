Усику підклали свиню: бій із Ф’юрі під загрозою

WBC призначила обов’язкових претендентів на пояс Ф’юрі

Всесвітня боксерська рада на своєму конгресі виключила російських боксерів зі всіх рейтингів. А ще призначила претендента на бій за звання чемпіона світу.

Як повідомляє Boxing News 24, статус претендента розіграють Деонтей Уайлдер та Енді Руїс. Чемпіонський титул WBC у Тайсона Ф’юрі.

Це не дуже гарна новина для українських уболівальників. Адже Тайсон Ф’юрі може ще щонайменше рік уникати зустрічі з Олександром Усиком. 3 грудня Ф’юрі проведе із Чісорою добровільний захист титулу. А далі йому доведеться зустрітися з переможцем пари Уайлдер — Руїс.

Звичайно, якщо Ф’юрі погодиться на бій з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу, то WBC не буде проти. Але у британця з’явився легальний привід ще довгий час уникати зустрічі з українцем.

Раніше ми писали, що президент Всесвітньої боксерської ради вручив Олександру Усику унікальний пояс.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський зробив Усика послом. Чемпіон відповідатиме за відновлення Київщини.