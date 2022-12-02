Ф’юрі — Чісора: онлайн-трансляція бою

Чемпіон світу проведе захист титулу на футбольному стадіоні

У Лондоні на футбольній арені "Тоттенхем Хотспур" 3 грудня відбудеться боксерський вечір, де головним стане поєдинок у надважкій вазі. Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф’юрі захищатиме титул у поєдинку проти Дерека Чісори. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Ф’юрі — Чісора.

Подання боксерів

Тайсон Ф'юрі - народився 12 серпня 1988 року у Великій Британії.

Переможець юнацького чемпіонату Європейського Союзу (2007). Чемпіон Великобританії за версією ABA (2008). Чинний чемпіон світу за версією WBC (з 2020 року). Колишній чемпіон світу за версіями IBF (2015); WBA (Super), WBO, IBO (2015-2016); авторитетного журналу The Ring (2015-2018; 2020).

Володар нагород "Боксер року" (2015; 2020), "Бій року" (2021), "Повернення року" (2018) за версією журналу The Ring. Зайняв перше місце серед найкращих важковаговиків світу за підсумками року за версією BoxRec у 2015, 2018, 2019 роках.

На професійному рингу провів 33 поєдинки — 32 перемоги (23 нокаутом) та 1 нічия.

Свій останній бій провів 23 квітня, коли переміг Ділліана Уайта технічним нокаутом у шостому раунді.

Дерек Чісора народився 29 грудня 1983 року у Зімбабве. Виступає під прапором Великої Британії.

Чемпіон Великобританії та Співдружності націй (2010—2011), чемпіон Європи (2013—2014), претендент на титул чемпіона світу у надважкій вазі (2012).

Один із топових боксерів 2010-х років. З 2011 року входить до десятки найкращих важковаговіків світу за рейтингом BoxRec.

На професійному рингу провів 45 боїв — 33 перемоги (23 нокаутом) та 12 поразок.

Свій останній поєдинок провів 9 липня проти Кубрата Пулєва і виграв роздільним рішенням суддів.

Два бої

Вперше боксери билися у липні 2011 року. Тоді Ф’юрі переміг одноголосним рішенням, а Чісора зазнав першої поразки в кар’єрі.

Реванш відбувся у листопаді 2014 року. Тоді Циганський король переміг достроково.

Дивіться, як мінялися боксери за цей час.

Усі бої вечора

Тайсон Ф’юрі (32-0-1) — Дерек Чісора (33-12-0)

Даніель Дюбуа (18-1-0) — Кевін Лерена (28-1-0)

Айван Менді (47-5-1) — Денис Берінчик (16-0-0)

Кароль Ітаума (8-0-0) — Володимир Білуйський (12-5-1)

Ісаак Лав (21-2-3) — Сандіп Бхатті (8-4-0)

Ройстон Сміт (3-0-0) — Крус Перес (3-3-0)

Хто фаворит

У цьому поєдинку Циганський король явний фаворит на думку букмекерів. Котирування на перемогу Ф’юрі — 1,05, на нічию — 29,00, на перемогу Чісори.

Де дивитись

В Україні поєдинок транслюватиметься на платній платформі Megogo.

Нагадаємо, Олександр Усик хотів битися з Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу, проте їхній бій зірвався на стадії переговорів. Тайсон у всьому звинувачує українця.