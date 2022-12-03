Беринчик в форме ВСУ победил французского "Льва" (видео)

Украинец впервые за долгое время провел бой не на родине

В субботу, 3 декабря, на вечере бокса в Лондоне (Великобритания) состоялся большой бой между непобедимым украинцем Денисом Беринчиком (17-0, 9 КО) и известным французом Иваном Менди (47-6-1, 22 КО).

Поединок прошел на домашнем стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" и завершился победой украинца единогласным решением судей — 117-112, 116-112 дважды. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Top Rank.

Поединок проходил в высоком темпе, бойцы выбросили немало ударов. Беринчик часто использовал комбинации, "двойки", при этом нарываясь и на атаки опытного француза. Кроме того, украинец был легок на ногах, а у француза по прозвищу "Лев" часто проходили боковые удары. В 10-м раунде Менди упал, правда, после "приема из дзюдо" от украинца. В последнем раунде Беринчик устроил настоящую рубку, что помогло ему вырвать победу.

Отметим, Беринчик выиграл титул чемпиона Европы по версии EBU.

Видеообзор боя Беринчик — Менди будет доступен здесь в ближайшее время.

Беринчик, который славится своими необычными выходами на ринг, на этот раз выбрал военную тематику. Украинец появился на ринге в форме украинского спецподразделения Kraken из ВСУ. Добавим, Денис впервые за 5 лет провел бой за пределами Украины.

Добавим, в главном бою шоу на ринг выйдут небитый британец Тайсон Фьюри и его соотечественник Дерек Чисора. На кону поединка стоит чемпионский пояс WBC, которым владеет "Цыганский король".

К слову, Усик хочет сразиться с Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира, а с Чисорой Александр дрался в 2020 году.

Ранее Екатерина Усик, жена украинского чемпиона по боксу Александра Усика, дала прогноз на бой Фьюри — Чисора 3.

Накануне украинский боксер Василий Ломаченко вновь оскандалился из-за публикации в соцсетях.