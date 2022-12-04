Я дивився в його шалені очі! Усик зустрівся з Ф’юрі

Боксери хочуть провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу

У Лондоні на футбольному стадіоні "Тоттенхема" відбувся боксерський вечір, у якому Тайсон Ф’юрі захистив чемпіонський титул за версією WBC. У десятому раунді рефері зупинив побиття Дерека Чісори.

Після поєдинку Ф’юрі викликав у ринг чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександра Усика. Британець ображав українця та обіцяв його побити. У відповідь Усик лише посміхався.

"Після бою я нічого не сказав Тайсону. Я дивився в його шалені очі.

Я дуже хочу, щоб мій наступний бій був із Тайсоном Ф’юрі. Весь світ цього бажає. Усі люди хочуть побачити цей поєдинок. Це заради людей", — розповів Усик.

"Що я думаю про поєдинок Тайсона? Нічого не думаю. Це дуже хороший спаринг", — цитує боксера "Трибуна".

Нагадаємо, в андеркарді шоу Ф’юрі — Чісора відбувся бій українця Дениса Берінчика. Боксер вийшов на ринг у формі ЗСУ, а потім переміг француза Івана Менді.

Раніше у команді Ф’юрі звинуватили Усика у зриві бою за титул абсолютного чемпіона світу. Тайсон хотів битися вже в грудні, але Олександр вважає за краще провести поєдинок навесні наступного року.