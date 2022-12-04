Ф’юрі побив Чісору на очах Усика (відео)

У Лондоні пройшов великий бій у гевівейті

У суботу, 3 грудня, відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став супербій місцевих суперваговиків Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 23 КО) — Дерек Чісора (33-13, 23 КО).

Поєдинок пройшов у Лондоні на домашньому стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем Готспур" та завершився перемогою Тайсона технічним нокаутом у 10-му раунді. Про це повідомляє пресслужба промоутерської компанії Top Rank. На кону бою стояв чемпіонський пояс WBC у важкій вазі.

Чісора з перших секунд накинувся на Ф’юрі, проте "Циганський король" по-чемпіонськи вистояв, після чого почалося одностороннє побиття Дерека. З кожним раундом "Війна" отримував усе більше ушкоджень, поки в 10-му раунді рефері в ринзі не зупинив страждання Чісори.

Відео зупинки бою:

На цьому шоу боксу був присутній чемпіон WBC, WBO та IBF Олександр Усик, який приїхав підтримати Дениса Берінчика. Після головного бою Ф'юрі покликав Усика на ринг, але суперечки не вийшло через мовний бар'єр.

Відеоогляд бою буде доступний тут пізніше.

Зазначимо, раніше Ф’юрі здобув 2 перемоги над Чісорою. У липні 2011 року "Циганський король" переміг "Війну" одноголосним рішенням суддів, а у листопаді 2014 року Дерек здався після 10 раунду.

В андеркарді шоу Ф’юрі — Чісора 3 відбувся бій українця Дениса Берінчика, в якому наш боксер здобув перемогу над французом Іваном Менді.

Нагадаємо, після перемоги Усика над Джошуа в реванші весь боксерський світ заговорив про супербій Усик — Ф’юрі. Британець навіть вибрав місце для майбутньої "дуелі", проте через розбіжності сторін про поєдинок поки що говорити рано. Крім того, на бій із "Циганським королем" вже з'явилася черга з офіційних претендентів.