Усика знову посунули: з’явилися офіційні претенденти на пояс Ф’юрі

WBC санкціонував бій Деонтей Уайлдер — Енді Руїс

Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман заявив, що Деонтей Уайлдер та Енді Руїс у очному протистоянні визначать наступного обов’язкового претендента на титул. Наразі чемпіонський пояс за версією WBC у Тайсона Ф’юрі, який 3 грудня зустрінеться з Дереком Чісорою.

"WBC санкціонувало два бої, як поєдинки на вибування. Це були Руїс проти Ортіса і Уайлдер проти Хеленіуса. Обидва переможці мають зустрітися у фіналі та поборотися за статус обов’язкового претендента на чемпіонський титул за версією WBC", — сказав Сулейман.

Як повідомляє fightnews.info, бій Уайлдера та Руїса буде санкціонований 8 листопада під час чергового з’їзду організації.

Деонтей Уайлдер — колишній чемпіон світу за версією WBC, програв свій пояс Тайсону Ф’юрі.

Енді Руїс — колишній чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF. Програв свої титули Ентоні Джошуа.

Обов’язковий претендент ускладнить завдання для Олександра Усика організувати бій за визнання абсолютного чемпіона світу. Знаючи Тайсона Фьюрі, можна припустити, що той вибере собі простішого суперника. Раніше команда Ф’юрі обіцяла підсмажити Усика.

До речі, журнал The Ring зробив для Усика іменний пояс. Українець завоював його після перемоги над Ентоні Джошуа.