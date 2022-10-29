Усика снова подвинули: появились официальные претенденты на пояс Фьюри

WBC санкционировал бой Деонтей Уайлдер - Энди Руис

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил, что Деонтей Уайлдер и Энди Руис в очном противостоянии определят следующего обязательного претендента на титул. Сейчас чемпионский пояс по версии WBC у Тайсона Фьюри, который 3 декабря встретится с Дереком Чисорой.

"WBC санкционировало два боя, как поединки на выбывание. Это были Руис против Ортиса и Уайлдер против Хелениуса. Оба победителя должны встретиться в финале и побороться за статус обязательного претендента на чемпионский титул по версии WBC", — сказал Сулейман.

Как сообщает fightnews.info, бой Уайлдера и Руиса будет санкционирован 8-го ноября, во время очередного съезда организации.

Деонтей Уайлдер — бывший чемпион мира по версии WBC, проиграл свой пояс Тайсону Фьюри.

Энди Руис — бывший чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF. Проиграл свои титулы Энтони Джошуа.

Обязательный претендент усложнит задачу для Александра Усика организовать бой за взание абсолютного чемпиона мира. Зная Тайсона Фьюри, можно предположить, что тот выберет себе более простого соперника. Ранее команда Фьюри обещала поджарить Усика.

Кстати, журнал The Ring сделал для Усика именной пояс. Украинец завоевал его после победы над Энтони Джошуа.