Фьюри избил Чисору на глазах у Усика (видео)

В Лондоне прошел большой бой в хэвивейте

В субботу, 3 декабря, состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал супербой местных супертяжеловесов Тайсон Фьюри (33-0-1, 23 КО) — Дерек Чисора (33-13, 23 КО).

Поединок прошел в Лондоне на домашнем стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" и завершился победой Тайсона техническим нокаутом в 10-м раунде. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Top Rank. На кону схватки стоял чемпионский пояс WBC в тяжелом весе.

Чисора с первых секунд набросился на Фьюри, однако "Цыганский король" по-чемпионски выстоял, после чего началось одностороннее избиение Дерека. С каждым раундом "Война" получал все больше урона, пока в 10-м раунде рефери в ринге не остановил страдания Чисоры.

Видео остановки боя:

На этом шоу бокса присутствовал чемпион WBC, WBO и IBF Александр Усик, который приехал поддержать Дениса Беринчика. После главного боя Фьюри позвал Усика на ринг, но перепалки не получилось из-за языкового барьера.

Видеообзор боя будет доступен здесь позднее.

Отметим, ранее Фьюри одержал 2 победы над Чисорой. В июле 2011 года "Цыганский король" победил "Войну" единогласным решением судей, а в ноябре 2014 года Дерек сдался после 10 раунда.

В андеркарде шоу Фьюри — Чисора 3 состоялся бой украинца Дениса Беринчика, в котором наш боксер добыл победу над французом Иваном Менди.

Напомним, после победы Усика над Джошуа в реванше весь боксерский мир заговорил о супербое Усик — Фьюри. Британец даже выбрал место для будущей схватки, Однако из-за разногласий сторон о поединке пока говорить рано. Кроме того, на бой с "Цыганским королем" уже образовалась очередь из официальных претендентов.