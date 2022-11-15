Тайсон Фьюри выбрал место для боя с Усиком

Бой за звание абсолютного чемпиона мира планируют провести в Саудовской Аравии

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе из Великобритании Тайсон Фьюри рассказал о возможном поединке с чемпионом WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком. Команда Фьюри уже обещала поджарить Усика.

Этот бой может пройти в следующем году — на кону будет звание абсолютного чемпиона мира.

"Если Усика можно заставить и он с командой действительно хочет боя, тогда мы проведем его следующим, если я выиграю поединок с Чисорой. Сейчас я не рассматриваю другие варианты, хотя пока рано говорить.

Если бой с Усиком состоится, более чем вероятно, что он пройдет в Саудовской Аравии", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Ранее известный промоутер Фрэнк Уоррен, который работает с Тайсоном Фьюри, рассказал, что Александр Усик отказался драться с британцем в этом году. Поэтому Фьюри подписал контракт на бой с Дереком Чисорой.

Напомним, что Усик официально получил обязательного претендента на титул IBF. Украинцу нужно проводить защиту поясов.