Тайсон Ф’юрі вибрав місце для бою з Усиком

Бій за звання абсолютного чемпіона світу планують провести у Саудівській Аравії

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі з Великобританії Тайсон Ф’юрі розповів про можливий поєдинок з чемпіоном WBA Super, IBF та WBO українцем Олександром Усиком. Команда Ф’юрі вже обіцяла підсмажити Усика.

Цей бій може відбутися наступного року – на кону буде звання абсолютного чемпіона світу.

"Якщо Усика можна змусити і він із командою справді хоче бою, тоді ми проведемо його наступним, якщо я виграю поєдинок із Чісорою. Зараз я не розглядаю інші варіанти, поки що рано говорити.

Якщо бій з Усиком відбудеться, більш ніж ймовірно, що він пройде в Саудівській Аравії", — наводить слова BoxingScene.

Раніше відомий промоутер Френк Уоррен, який працює з Тайсоном Ф’юрі, розповів, що Олександр Усик відмовився битися з британцем цього року. Тому Ф’юрі підписав контракт на бій із Дереком Чісорою.

Нагадаємо, що Усик офіційно отримав обов’язкового претендента на титул IBF. Українцеві потрібно проводити захист поясів.