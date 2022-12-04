Ф’юрі обматюкав Усика після перемоги над Чісорою (відео)

Англієць, схоже, підігріває інтерес до майбутнього бою

Чемпіон WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 23 КО) після своєї переконливої перемоги над співвітчизником Дереком Чісорою (33-13, 23 КО) покликав у ринг володаря поясів WBA, IBF та WBO у тій же вазі українця Олександра Усика.

Британець на багатотисячній футбольній арені почав ображати українця, проте через мовний бар’єр "діалогу" у боксерів не вийшло. Відповідне відео доступне в Twitter промоутерської компанії Top Rank Boxing.

"Де Олександр Усик? Де кролик? Усик, ти наступний, маленька с**а. Зробимо це. Я і ти. Кролик. Боягуз.

Маленький боксер, який побив бодібілдера. Я побив одного українця, Кличка, і я поб’ю тебе, щілозуба маленька с**а. Ти огидний маленький чоловічок. Зробимо це, с**а", — заявив Ф’юрі.

У відповідь Олександр лише посміхався. Потім на ринг вийшов ще один суперваговик Джо Джойс, якому Ф’юрі також запропонував бій, якщо не вийде домовитися з українцем.

Нагадаємо, в андеркарді шоу Ф’юрі — Чісора 3 відбувся бій українця Дениса Берінчика. Боксер вийшов на ринг у формі ЗСУ, а потім переміг француза Івана Менді.

Раніше у команді Ф’юрі звинуватили Усика у зриві бою за титул абсолютного чемпіона світу.