Фьюри обматерил Усика после победы над Чисорой (видео)

Англичанин, похоже, подогревает интерес к будущему бою

Чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 23 КО) после своей убедительной победы над соотечественником Дереком Чисорой (33-13, 23 КО) позвал в ринг обладателя поясов WBA, IBF и WBO в том же весе украинца Александра Усика.

Британец на многотысячной футбольной арене начал всячески оскорблять украинца, однако из-за языкового барьера "диалога" у боксеров не получилось. Соответствущее видео доступно в Twitter промоутерской компании Top Rank Boxing.

""Где Александр Усик? Где кролик? Усик, ты следующий, маленькая с**а. Сделаем это. Я и ты. Кролик. Трус.

Маленький боксер, побивший бодибилдера. Я побил одного украинца, Кличко, и я побью тебя, щелозубая маленькая с**а. Ты отвратительный маленький человечек. Сделаем это, с**а", — заявил Фьюри.

В ответ Александр лишь улыбался. Затем на ринг вышел еще один супертяж Джо Джойс, которому Фьюри также предложил бой, если не выйдет договориться с украинцем.

Напомним, в андеркарде шоу Фьюри — Чисора 3 состоялся бой украинца Дениса Беринчика. Боксер вышел на ринг в форме ВСУ, а затем победил француза Ивана Менди.

Ранее в команде Фьюри обвинили Усика в срыве боя за титул абсолютного чемпиона мира.