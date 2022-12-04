Чісора вирубив Ф’юрі на два місяці! Бій з Усиком не чекайте

Чемпіон світу готується до операції

Чинний чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі захистив свій титул у поєдинку проти Дерека Чісори. Поєдинок пройшов у Лондоні та завершився у десятому раунді технічним нокаутом.

Після поєдинку Ф’юрі викликав у ринг чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександра Усика. Британець ображав українця та обіцяв його побити. Однак потім Тайсон трохи охолонув і зізнався, що йому знадобиться операція. А після хірургічного втручання потрібно буде приблизно два місяці відновлюватись.

"Мені потрібно всім дещо сказати. У мене є певні проблеми з руками. Мені потрібно буде зробити операцію на лікті. На відновлення буде потрібно від шести до восьми тижнів. Подивимося, коли я знову готовий боксувати", — наводить слова Ф’юрі "Чемпіонат".

Якщо припустити, що Ф’юрі зробить операцію у грудні, то до тренувань він повернеться десь у лютому. Раніше були розмови, щоб організувати бій Ф’юрі та Усика або в останню суботу лютого, або в першу суботу березня. Однозначно британець не буде готовим до цієї дати.

Тоді не виключено, що Усику доведеться провести обов’язковий захист титулу. Нагадаємо, що IBF вже визначилася з обов’язковим претендентом на титул Усика — це хорват Філіп Хргович. З боєм краще не зволікати, інакше в Олександра заберуть чемпіонський пояс.