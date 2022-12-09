Фьюри сравнил Усика с Роналду. И это был не комплимент

Британский боксер считает украинца слишком старым

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в третий раз победил Дерека Чисору и теперь готов побить и Александра Усика.

Британец рассказал, что ему поможет одолеть украинца.

"Усик старше меня. Если бы ему было 22 года, все было бы иначе, но он старый. У него за плечами 300 любительских и 20 профессиональных боев. Он истощен", — считает Фьюри.

"Посмотрите на Криштиану Роналду, ему 37 лет, у него были лучшие врачи, лучшие физиотерапевты, с него пылинки сдували.

Но даже Роналду сейчас на спаде, хотя он так заботился о себе. Представьте себе, что тогда будет с боксером, которого жестоко били последние 20 лет. Возраст возьмет свое", — приводит слова Фьюри talkSPORT.

Отметим, что 35-летний Александр Усик старше Тайсона Фьюри всего на полтора года.

Ранее мы писали, что Тайсону Фьюри понадобится операция после боя с Чисорой. Поэтому поединок с Усиком могут отложить.

Тогда не исключено, что Усику придется провести обязательную защиту. Напомним, что IBF уже определилась с обязательным претендентом на титул украинца — это хорват Филип Хргович. С боем лучше не затягивать, иначе у Александра заберут чемпионский пояс.