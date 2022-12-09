Фьюри сравнил Усика с Роналду. И это был не комплимент
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Британский боксер считает украинца слишком старым
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в третий раз победил Дерека Чисору и теперь готов побить и Александра Усика.
Британец рассказал, что ему поможет одолеть украинца.
"Усик старше меня. Если бы ему было 22 года, все было бы иначе, но он старый. У него за плечами 300 любительских и 20 профессиональных боев. Он истощен", — считает Фьюри.
"Посмотрите на Криштиану Роналду, ему 37 лет, у него были лучшие врачи, лучшие физиотерапевты, с него пылинки сдували.
Но даже Роналду сейчас на спаде, хотя он так заботился о себе. Представьте себе, что тогда будет с боксером, которого жестоко били последние 20 лет. Возраст возьмет свое", — приводит слова Фьюри talkSPORT.
Отметим, что 35-летний Александр Усик старше Тайсона Фьюри всего на полтора года.
Ранее мы писали, что Тайсону Фьюри понадобится операция после боя с Чисорой. Поэтому поединок с Усиком могут отложить.
Тогда не исключено, что Усику придется провести обязательную защиту. Напомним, что IBF уже определилась с обязательным претендентом на титул украинца — это хорват Филип Хргович. С боем лучше не затягивать, иначе у Александра заберут чемпионский пояс.