Ф’юрі порівняв Усика з Роналду. І це був не комплімент

Британський боксер вважає українця надто старим

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі втретє переміг Дерека Чісору і тепер готовий побити і Олександра Усика.

Британець розповів, що йому допоможе здолати українця.

"Усик старший за мене. Якби йому було 22 роки, все було б інакше, але він старий. У нього за плечима 300 аматорських та 20 професійних боїв. Він виснажений", — вважає Ф’юрі.

"Погляньте на Кріштіану Роналду, йому 37 років, у нього були найкращі лікарі, найкращі фізіотерапевти, з нього порошинки здували.

Але навіть Роналду зараз на спаді, хоч він так дбав про себе. Уявіть собі, що буде з боксером, якого жорстоко били останні 20 років. Вік візьме своє", — наводить слова Ф’юрі talkSPORT.

Зазначимо, що 35-річний Олександр Усик старший за Тайсона Ф’юрі всього на півтора роки.

Раніше ми писали, що Тайсону Фьюрі знадобиться операція після бою з Чісорою. Тому поєдинок із Усиком можуть відкласти.

Тоді не виключено, що Усику доведеться провести обов’язковий захист. Нагадаємо, що IBF вже визначилася з обов’язковим претендентом на титул українця – це хорват Філіп Хргович. З боєм краще не зволікати, інакше в Олександра заберуть чемпіонський пояс.