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Бокс. Украинец Великовский завоевал пояс WBC Francophone

Бокс. Украинец Великовский завоевал пояс WBC Francophone
10:52 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости спорта: Украинский боксер среднего веса Андрей Великовский (13-2-1, 8 КО) в субботу, 22 декабря, во Франции завоевал пояс WBC Francophone.

Подопечный Вячеслава Сенченко в Лилле техническим нокаутом в 8 раунде разобрался с бельгийцем Мохаммедом Эль Ахи (14-3-3, 5 КО). Как стало известно Luckypunch.net, после поединка местные болельщики начали творить беспредел, бросая стулья в команду украинца и судей.

Агрессия со стороны фанатов не была ни кем контролируемой, ведь на арене не было охраны, которая бы за это отвечала.

В итоге, пробыв некоторые время на арене, Великовский с Сенченко и катменом Виктором Цихмейстром все же смогли ее покинуть на такс.

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Бокс, Новости бокса, Андрей Великовский, WBC Francophone.
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