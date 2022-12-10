Она снова сделала это: Королева разделась на церемонии взвешивания (видео)

Бриджес готова к защите титула

Чемпионка мира по версии IBF Эбани Бриджес 10 декабря в Лидсе будет защищать свой титул в поединке против Шеннон О'Коннелл. Кстати, недавно Эбани предложили продать коврик для тренировок за 30 тысяч фунтов. На нем был оттиск имплантов девушки.

Перед боем на церемонии взвешивания Бриджес провернула свой традиционный трюк. Спортсменка разделась до нижнего белья. И как всегда произвела фурор в зале.

Добавим, что 36-летняя Эбани Бриджес провела на профи-ринге 9 боев, одержала 8 побед и потерпела одно поражение. Но больше всего блондинка запомнилась болельщикам своими пышными формами и яркими перформансами на церемонии взвешивании, за что получила прозвище "Королева взвешивания".

Ее сопернице 39 лет. Шеннон О'Коннелл на профессиональном ринге провела 30 боев — 23 победы, 6 поражений и один поединок завершился вничью.

Напомним, что украинский боксер Андрей Великовский не смог завоевать чемпионский пояс IBO. В поединке за титул Великовский проиграл техническим нокаутом кубинцу Ослейсу Иглесиасу.