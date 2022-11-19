За коврик с отпечатками груди спортсменке дают огромные деньги

Фанаты назвали рисунок на коврике Микки Маусом

Известная австралийская боксерша Эбани Бриджес может заработать очень солидную сумму денег. Для этого ей нужно всего лишь продать коврик для тренировок.

Чемпионка мира по версии IBF Эбани Бриджес показала в соцсетях свою тренировку и причудливый рисунок на коврике, который остался после занятий. Пятно пота от груди образовало своеобразные ушки и рисунок фанаты назвали Микки Маусом, пишет Daily Star.

"Я больше никогда не посмотрю на Микки Мауса, как прежде", — пошутил один из поклонников Эбани.

А другой предложил девушке солидные деньги за коврик — 30 тысяч фунтов! "Импланты вседа производят впечатление", — отшутилась Бриджес.

Добавим, что 36-летняя Эбани Бриджес провела на профи-ринге 9 боев, одержала 8 побед и потерпела одно поражение. Но больше всего блондинка запомнилась болельщикам своими пышными формами и яркими перформансами на церемонии взвешивании, за что получила прозвище "Королева взвешивания".

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