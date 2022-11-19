За килимок із відбитками грудей спортсменці дають величезні гроші

Фанати назвали малюнок на килимку Міккі Маусом

Відома австралійська боксерка Ебані Бріджес може заробити дуже солідну суму грошей. Для цього їй потрібно лише продати килимок для тренувань.

Чемпіонка світу за версією IBF Ебані Бріджес показала у соцмережах своє тренування та химерний малюнок на килимку, який залишився після занять. Пляма поту від грудей утворила своєрідні вушка і малюнок фанати назвали Міккі Маусом, пише Daily Star.

"Я більше ніколи не подивлюся на Міккі Мауса, як раніше", — пожартував один із шанувальників Ебані.

А інший запропонував дівчині солідні гроші за килимок – 30 тисяч фунтів! "Імпланти завжди справляють враження", — написала Бріджес.

Додамо, що 36-річна Ебані Бріджес провела на профі-рингу 9 боїв, здобула 8 перемог і зазнала однієї поразки. Але найбільше блондинка запам’яталася вболівальникам своїми пишними формами та яскравими перформансами на церемонії зважування, за що отримала прізвисько "Королева зважування".

Раніше ми писали, що два колишні абсолютні чемпіони світу в суперважкій вазі Майк Тайсон і Евандер Холіфілд відкривають спільний бізнес. Боксери випускатимуть жувальний мармелад на основі марихуани.