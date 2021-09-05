Пишногруда боксерка прийшла на зважування в білизні, а потім перемогла (відео)

Ебанi Бріджес здобула популярність на церемоніях зважування.

Австралійська боксерка Ебанi Бріджес (7-1, 3 KO), яка прославилася завдяки своїм фотосесіям на церемоніях зважування, взяла участь у вечорі боксу в Лідсі (Великобританія).

Австралійка виступила в андеркарді шоу, де провела поєдинок в рамках найлегшого ваги (до 53,525 кг) проти француженки Майліс Ганглофф (5-3, 2 КО). За підсумками восьми двохвилинних раундів суддя Стів Грей віддав мінімальну перемогу Бріджес. Підсумковий рахунок — 77:76.

Таким чином, 34-річна Ебанi здобула свою сьому перемогу в профі при одній поразці. 25-річна Ганглофф, в свою чергу, програла в третій раз при 5 успіхах.

Відзначимо, Бріджес привернула увагу громадськості до своєї персони, з’явившись напередодні поєдинку на церемонії зважування в нижній білизні. Володарка пишних форм не соромилася позувати перед камерами.

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