Пышногрудая боксерша пришла на взвешивание в белье, а затем победила (видео)

Эбани Бриджес блистает на церемониях взвешивания.

Австралийская боксерша Эбани Бриджес (7-1, 3 KO), которая прославилась благодаря своим фотосессиям на церемониях взвешивания, поучаствовала на вечере бокса в Лидсе (Великобритания).

Австралийка выступила в андеркарде шоу, где провела поединок в рамках легчайшего веса (до 53,525 кг) против француженки Майлис Ганглофф (5-3, 2 КО). По итогам восьми двухминутных раундов судья Стив Грей отдал минимальную победу Бриджес. Итоговый счет — 77:76.

Таким образом, 34-летняя Эбани добыла свою седьмую победу в профи, при одном поражении. 25-летняя Ганглофф, в свою очередь, проиграла в третий раз при 5 успехах.

Отметим, Бриджес привлекла внимание общественности к своей персоне, появившись накануне поединка на церемонии взвешивания в нижнем белье. Обладательница пышных форм не стеснялась позировать перед камерами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская боксерша Инна Статкевич проиграла свой бой в Турции, а после заявила о судейском беспределе. У нас на сайте доступно полное видео боя украинки с непобедимой Серен Четин.