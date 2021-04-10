Непобедимая боксерша с 5-м размером груди разделась на взвешивании (видео)

Австралийская боксерша Эбани Бриджес вновь наделала шуму на взвешивании. На этот раз спортсменка разделась до нижнего белья, порадовав мужскую аудиторию на мероприятии.

34-летнюю Бриджес по прозвищу "Блондинка-Бомбардировщик" называют королевой взвешиваний. Эбани приходит на данную процедуру в сексуальном белье, которое подчеркивает фигуру спортсменки. Однако далеко не все в восторге от такого эпатажа австралийки, у которой пятый размер груди. Некоторые обвиняют ее в неуважении к спорту.

Видео церемонии взвешивания с Бриджес доступно в сети:

Отметим, "Блондинка-Бомбардировщик" имеет в своем активе 5 побед при отсутствии поражений. Ее соперница 27-летняя Шеннон Кортни в шести боях проиграла всего раз. Поединок между девушками состоится 10 апреля в Хакни Уик вблизи Лондона.

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