Лобов, берегись: в сети всплыло видео убийственного нокаута от Беринчика (видео)

Пока украинский боксер-легковес Денис Беринчик активно продвигает свой дебютный бой на голых кулаках с россиянином Артемом Лобовым, в сети всплыло видео жесткого нокаута от Дениса времен его аматорской карьеры.

На кадрах, что опубликованы на странице pro.boxing.ukraine в Instagram не указаны подробности поединка Дениса, однако говорится, что эту схватку Беринчик провел в любителях. На видео видно, как будущий чемпион WBO International в легком весе размашистым правым боковым вырубает соперника, который падает лицом на канвас. Бой тут же был завершен.

Видео брутального нокаута от Беринчика:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pro Boxing Ukraine (@pro.boxing.ukraine)

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем боксерском поединке в профи Денис нокаутировал чилийца Хосе Санчеса, а затем вызвал на бой на голых кулаках россиянина Лобова. "Русский Молот" принял вызов, и уже известна дата боя.