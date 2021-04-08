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Лобов, берегись: в сети всплыло видео убийственного нокаута от Беринчика (видео)

Лобов, берегись: в сети всплыло видео убийственного нокаута от Беринчика (видео)
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram berinchyk

Пока украинский боксер-легковес Денис Беринчик активно продвигает свой дебютный бой на голых кулаках с россиянином Артемом Лобовым, в сети всплыло видео жесткого нокаута от Дениса времен его аматорской карьеры. 

На кадрах, что опубликованы на странице pro.boxing.ukraine в Instagram не указаны подробности поединка Дениса, однако говорится, что эту схватку Беринчик провел в любителях. На видео видно, как будущий чемпион WBO International в легком весе размашистым правым боковым вырубает соперника, который падает лицом на канвас. Бой тут же был завершен.

Видео брутального нокаута от Беринчика:

 
 
 
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Публикация от Pro Boxing Ukraine  (@pro.boxing.ukraine)

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем боксерском поединке в профи Денис нокаутировал чилийца Хосе Санчеса, а затем вызвал на бой на голых кулаках россиянина Лобова. "Русский Молот" принял вызов, и уже известна дата боя.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 207

Все по теме:

Бокс, Денис Беринчик, Нокаут, Кулачные бои, Артем Лобов.
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