Скачать
Среда, 31.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Матч сборных был завершен досрочно из-за того, что рефери потерял сознание (видео)
Матч сборных был завершен досрочно из-за того, что рефери потерял сознание (видео)
Сын легенды бокса мощным апперкотом нокаутировал соперника (видео)
Сын легенды бокса мощным апперкотом нокаутировал соперника (видео)
В России лыжники обменялись ударами после финиша (видео)
В России лыжники обменялись ударами после финиша (видео)
УЕФА может отдать все матчи Евро-2020 Лондону и Санкт-Петербургу
УЕФА может отдать все матчи Евро-2020 Лондону и Санкт-Петербургу

Беринчик назвал дату кулачного боя с российским другом Макгрегора

Беринчик назвал дату кулачного боя с российским другом Макгрегора
19:38 Сегодня Телеграф Фото: Instagram berinchyk

Украинский боксер-профессионал, чемпион WBO International в легком весе, Денис Беринчик анонсировал свой бой на голых кулаках. Как сообщил сам Денис, он встретится в ринге с россиянином Артемом Лобовым в Украине 19 июня.

Усик забрал телефон у Беринчика и начал делать селфи (Видео)

"Согласована дата боя и основные условия! Остались формальности... и будет махач 19.06.2021г. Бой пройдет в Украине", - написал Беринчик на своей страничке в Instagram.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Денис Беринчик (@berinchyk)

Отметим, Беринчик вызвал на бой Лобова после победы на вечере бокса в Броварах. Россиянин, который является приятелем звезды ММА Конора Макгрегора, принял вызов.

Артем Лобов и Конор Макгрегор

Артем Лобов является бойцом промоушена Bare Knuckle Fighting Championship. "Русский молот" уже встречался с боксерами, в частности, летом 2019 года он избил экс-чемпиона мира в полусредней весовой категории Пола Малиньяджи. В своем последнем поединке Лобов проиграл техническим нокаутом американцу Джейсону Найту.

Видео лучших моментов боя Лобов - Малиньяджи:

Видео боя Лобов - Найт:

Денис Беринччик, в свою очередь, является непобедимым боксером. На его счету 15 побед в профи. В своем крайнем поединке Денис разобрался с чилийцем Хосе Санчесом.

Ранее Беринчик рассказывал, как победить Теофимо Лопеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 113

Все по теме:

Бокс, Денис Беринчик, Кулачные бои, Артем Лобов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Жора, б***ь, встань в ворота": как Шевченко управляет сборной Украины во время игры (видео)
02 Российские футболисты рассмешили сеть своей игрой в отборе на ЧМ-2022 (видео)
03 В Мексике футболистка забила космический гол со штрафного (видео)
04 Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 30 марта (видео)
05 Украина - Казахстан: Шевченко убрал из состава троих футболистов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь