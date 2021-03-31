Беринчик назвал дату кулачного боя с российским другом Макгрегора

Украинский боксер-профессионал, чемпион WBO International в легком весе, Денис Беринчик анонсировал свой бой на голых кулаках. Как сообщил сам Денис, он встретится в ринге с россиянином Артемом Лобовым в Украине 19 июня.

"Согласована дата боя и основные условия! Остались формальности... и будет махач 19.06.2021г. Бой пройдет в Украине", - написал Беринчик на своей страничке в Instagram.

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Отметим, Беринчик вызвал на бой Лобова после победы на вечере бокса в Броварах. Россиянин, который является приятелем звезды ММА Конора Макгрегора, принял вызов.

Артем Лобов является бойцом промоушена Bare Knuckle Fighting Championship. "Русский молот" уже встречался с боксерами, в частности, летом 2019 года он избил экс-чемпиона мира в полусредней весовой категории Пола Малиньяджи. В своем последнем поединке Лобов проиграл техническим нокаутом американцу Джейсону Найту.

Видео лучших моментов боя Лобов - Малиньяджи:

Видео боя Лобов - Найт:

Денис Беринччик, в свою очередь, является непобедимым боксером. На его счету 15 побед в профи. В своем крайнем поединке Денис разобрался с чилийцем Хосе Санчесом.

Ранее Беринчик рассказывал, как победить Теофимо Лопеса.