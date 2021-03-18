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"Нужно выходить и пи****ить его, до****ба": Беринчик рассказал свою тактику на бой с Лопесом (видео)

"Нужно выходить и пи****ить его, до****ба": Беринчик рассказал свою тактику на бой с Лопесом (видео)
12:47 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм berinchyk

Украинский боксер-легковес Денис Беринчик  (14-0, 8 KO) поведал, как нейтрализовать абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO). По мнению Дениса, который не стеснялся в выражениях, все покажет ринг.

Беринчик заявил о бое с Теофимо Лопесом

"Как действовать против Лопеса? Ринг покажет, что здесь рассказывать. Нужно выходить и пи****ить его, до****ба, носатого пи****са", - рассказал Беринчик в интервью Yotube-каналу "Большой Куш".

На видео присутствует ненормативная лексика:

Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 апреля Беринчика ожидает бой с чилийцем Хосе Санчесом (18-1-0, 7 КО)

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем бою Денис одолел румынского "Бомбардировщика", а Теофимо Лопес, в свою очередь, решением судей победил украинца Василия Ломаченко.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Денис Беринчик, Теофимо Лопес.
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