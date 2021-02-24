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Беринчик заявил о бое с Теофимо Лопесом

Беринчик заявил о бое с Теофимо Лопесом
Обновлено 12:50 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм berinchyk

Украинский боксер-легковес Денис Беринчик поведал о своих планах. По словам Дениса, он планирует подняться в рейтингах и дать бой абсолютному чемпиону мира американцу Теофимо Лопесу в 2022 году.

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"Думаю, что мой бой с Теофимо Лопесом состоится в 2022 году. Поскольку он является абсолютным чемпионом мира, у него есть время отстаивать пояса с кем он хочет и как. А я пока неофициальный претендент. Пока не назначен бой, чтобы я стал официальным. Я пока 3-й номер в рейтинге WBO и думаю, что в 2022 году состоится бой с Лопесом", - рассказал Беринчик в комментарии для Суспільне: Спорт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Денис в своем следующем поединке будет защищать свой пояс WBO International в легком весе 21 марта в Броварах.

"Телеграф"напоминает, что Лопес в 2020 году стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, победив украинца Василия Ломаченко.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Денис Беринчик, Теофимо Лопес.
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