Жена боксера Беринчика блеснула упругими ягодицами (видео)

Жена непобедимого украинского боксера Дениса Беринчика, выступающего в легком весе, Лиана Фещук опубликовала соблазнительное видео в соцсетях.

На нем супруга боксера позирует в белом купальнике, демонстрируя своим поклонникам свои формы. "Скоро. За кулисами", - заинтриговала подписчиков Фещук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @liana.07.07

Лиана частенько радует фанатов горячими снимками:

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем бою Денис Беринчик (14-0, 8 КО) уничтожил Румынского Бомбардировщика.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик на вечере бокса под Киевом отобрал у Беринчика телефон.