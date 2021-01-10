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Жена боксера Беринчика блеснула упругими ягодицами (видео)

Жена боксера Беринчика блеснула упругими ягодицами (видео)
14:09 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм liana.07.07

Жена непобедимого украинского боксера Дениса Беринчика, выступающего в легком весе, Лиана Фещук опубликовала соблазнительное видео в соцсетях.

Полет над рингом и поцелуй с женой: яркие моменты боя Беринчик - Симион (фото)

На нем супруга боксера позирует в белом купальнике, демонстрируя своим поклонникам свои формы. "Скоро. За кулисами", - заинтриговала подписчиков Фещук.

 
 
 
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Публикация от @liana.07.07

Лиана частенько радует фанатов горячими снимками:

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем бою Денис Беринчик (14-0, 8 КО) уничтожил Румынского Бомбардировщика.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик на вечере бокса под Киевом отобрал у Беринчика телефон.

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Все по теме:

Бокс, Денис Беринчик, Лиана Фещук.

Автор:

Телеграф
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