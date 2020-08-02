Усик забрал телефон у Беринчика и начал делать селфи (Видео)

Денис Беринчик не ожидал такого подвоха от коллеги.

Во время дебютного шоу от промоутерской компании Usyk17 Promotion бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик пошутил над известным легковесом Денисом Беринчиком.

Беринчик попросил Усика сфотографировать его вместе с компанией знакомых, но Усику понравился телефон и он с ухмылкой спрятал гаджет в карман.

После этого Александр достал телефон и начал делать селфи.