Усик забрал телефон у Беринчика и начал делать селфи (Видео)

Во время дебютного шоу от промоутерской компании Usyk17 Promotion бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик пошутил над известным легковесом Денисом Беринчиком.
Беринчик попросил Усика сфотографировать его вместе с компанией знакомых, но Усику понравился телефон и он с ухмылкой спрятал гаджет в карман.
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С чувством юмора всё в порядке . @vitalik.tbu - Oснователь проекта Виталий Олейник @boxingtime_shop - Спортивная одежда #boxingtime @boxingtime.ua #boxingtime #boxing #sport #boxingnews #boxingday #usyk #berinchyk #беринчик #usyk17promotion #бокс #спорт #новости
После этого Александр достал телефон и начал делать селфи.