"Набить кабину": Беринчик рассказал, что сделает с чилийским боксером

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (14-0, 8 КО) анонсировал свой бой против чилийца Хосе Санчеса (18-1-0, 7 КО).

На своей страничке в Instagram Денис позволил себе небольшой трэш-ток. По словам 32-летнего украинца, являющегося чемпионом WBO International в легком весе, он 21 марта в Броварах планирует "набить кабину" чилийцу.

"21.03.2021 - бокс в г. Бровары, да прибудет с нами сила. Набить кабину следующему сопернику у нас дома. Дай Бог быть еще год непобежденным украинским боксером легкого веса", - написал Денис, прикрепив постер к бою с Санчесом.

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"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке Денис нокаутировал опытного румынского боксера Виорела Симиона.