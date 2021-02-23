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"Набить кабину": Беринчик рассказал, что сделает с чилийским боксером

"Набить кабину": Беринчик рассказал, что сделает с чилийским боксером
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм berinchyk

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (14-0, 8 КО) анонсировал свой бой против чилийца Хосе Санчеса (18-1-0, 7 КО).

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На своей страничке в Instagram Денис позволил себе небольшой трэш-ток. По словам 32-летнего украинца, являющегося чемпионом WBO International в легком весе, он 21 марта в Броварах планирует "набить кабину" чилийцу.

"21.03.2021 - бокс в г. Бровары, да прибудет с нами сила. Набить кабину следующему сопернику у нас дома. Дай Бог быть еще год непобежденным украинским боксером легкого веса", - написал Денис, прикрепив постер к бою с Санчесом.

 
 
 
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Публикация от Денис Беринчик (@berinchyk)

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке Денис нокаутировал опытного румынского боксера Виорела Симиона.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Денис Беринчик, Хосе Санчес.
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