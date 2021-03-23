"Мы будем делать бабки": боксер Беринчик переходит в другой вид спорта

Украинский боксер-легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) рассказал, что хочет попробовать себя в ММА. Однако чемпион WBO International в легком весе бороться не хочет, а потому выбрал кулачные бои.

"Сегодня мое хищное нутро тянет меня в драку, в настоящий великий поединок! Я понимаю, что раньше осени я не смогу снова боксировать за звание претендента. А так как в ближайшее время я стану вторым или первым в рейтинге, я хочу именно таких поединков. Я много думал про ММА, но разносторонность этого вида не дает мне полноценно погрузиться в него и параллельно не вылезать из боксерского движа. Самый близкий мне вид популярных единоборств - это кулачный бой! А так как Артем Лобов является самым популярным в этих боях, я хочу драться именно с ним!" - написал Беринчик на своей страничке в Instagram, прикрепив пугающее фото.

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"Телеграф" напоминает, что на днях Беринчик одолел чилийца Хосе Санчеса, нокаутировав его уже в третьем раунде. После боя Денис вызвал на схватку российского бойца ММА Артема Лобова, который уже принял вызов украинца.

Лучшие моменты боя Беринчик - Санчес:

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Беринчик хочет сделать с обидчиком Ломаченко.