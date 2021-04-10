Девушка-боец ММА брутально нокаутировала соперницу (видео)

В ночь на 10-е апреля (время киевское) в американском Анкасвилле состоялся большой вечер профессионального ММА - Bellator 256. Большинство поединков завершилось судейским решением, и лишь в одной схватке был зафиксирован нокаут, который исполнила хрупкая девушка.
В предварительном карде в наилегчайшем весе сразились россиянка Диана Авсарагова, которая дебютировала в Bellator и американка Тара Графф. Уже на 29 секунде представительница РФ мощными ударам повалили соперницу на канвас - добивания не потребовалось.
Видео нокаута в бою Диана Авсарагова - Тара Графф:
Diana Avsaragova was swiftly victorious in her #Bellator debut at #Bellator256 tonight.
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— BellatorMMA (@BellatorMMA) April 9, 2021
Этот успех стал для непобедимой Авсараговой третьим в профи, Графф проиграла в третий раз, имея в своем активе одну победу.
Ранее "Телеграф" рассказывал о зрелищном нокауте на турнире промоушена One.