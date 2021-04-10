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Девушка-боец ММА брутально нокаутировала соперницу (видео)

Девушка-боец ММА брутально нокаутировала соперницу (видео)
Обновлено 09:04 Сегодня Телеграф Фото: Instagram pantera_57_

В ночь на 10-е апреля (время киевское) в американском Анкасвилле состоялся большой вечер профессионального ММА - Bellator 256. Большинство поединков завершилось судейским решением, и лишь в одной схватке был зафиксирован нокаут, который исполнила хрупкая девушка. 

Непобедимый боец ММА эффектной "вертухой" нокаутировал соперника (видео)

В предварительном карде в наилегчайшем весе сразились россиянка Диана Авсарагова, которая дебютировала в Bellator и американка Тара Графф. Уже на 29 секунде  представительница РФ мощными ударам повалили соперницу на канвас - добивания не потребовалось.

Видео нокаута в бою Диана Авсарагова - Тара Графф:

Этот успех стал для непобедимой Авсараговой третьим в профи, Графф проиграла в третий раз, имея в своем активе одну победу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о зрелищном нокауте на турнире промоушена One.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 478

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Диана Авсарагова, Тара Графф.
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