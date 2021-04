Девушка-боец ММА брутально нокаутировала соперницу (видео)

В ночь на 10-е апреля (время киевское) в американском Анкасвилле состоялся большой вечер профессионального ММА - Bellator 256. Большинство поединков завершилось судейским решением, и лишь в одной схватке был зафиксирован нокаут, который исполнила хрупкая девушка.

В предварительном карде в наилегчайшем весе сразились россиянка Диана Авсарагова, которая дебютировала в Bellator и американка Тара Графф. Уже на 29 секунде представительница РФ мощными ударам повалили соперницу на канвас - добивания не потребовалось.

Видео нокаута в бою Диана Авсарагова - Тара Графф:

Diana Avsaragova was swiftly victorious in her #Bellator debut at #Bellator256 tonight.

Tune in for this stacked @MonsterEnergy Prelims, fueled by @FiestaMart Card FREE on our YouTube channel NOW!

https://t.co/1a0vc41J8B pic.twitter.com/NWOFC31JLL

— BellatorMMA (@BellatorMMA) April 9, 2021