Непобедимый боец ММА эффектной "вертухой" нокаутировал соперника (видео)

На турнире по смешанным единоборствам Cage Fury Fighting Championships 95 зрители стали свидетелями ярчайшего нокаута.
В поединке американских бойцов Пол Капальдо эффектно победил Криса Василя. В третьем раунде Пол поймал соперника феноменальным ударом с разворота, нокаутировав соперника убийственной "вертухой". Крис рухнул на канвас без чувств, а от добивания бойца спас рефери.
Видео нокаута в бою Пол Капальдо - Крис Василь:
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Для непобедимого Капальдо эта победа стала шестой в профессиональной карьере в ММА, Василь проиграл во второй раз в шести схватках.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере боев Cage Fury Fighting Championships у бойца оторвался палец.