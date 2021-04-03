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Бой непобедимых бойцов ММА завершился брутальным нокаутом (видео)
Бой непобедимых бойцов ММА завершился брутальным нокаутом (видео)

Непобедимый боец ММА эффектной "вертухой" нокаутировал соперника (видео)

Непобедимый боец ММА эффектной "вертухой" нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 15:42 Сегодня Телеграф Фото: Instagram cffcmma

На турнире по смешанным единоборствам Cage Fury Fighting Championships 95 зрители стали свидетелями ярчайшего нокаута. 

Бой непобедимых бойцов ММА завершился брутальным нокаутом (видео)

В поединке американских бойцов Пол Капальдо эффектно победил Криса Василя. В третьем раунде Пол поймал соперника феноменальным ударом с разворота, нокаутировав соперника убийственной "вертухой". Крис рухнул на канвас без чувств, а от добивания бойца спас рефери.

Видео нокаута в бою Пол Капальдо - Крис Василь:

 
 
 
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Публикация от Cage Fury MMA (CFFC) (@cffcmma)

Для непобедимого Капальдо эта победа стала шестой в профессиональной карьере в ММА, Василь проиграл во второй раз в шести схватках.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере боев Cage Fury Fighting Championships у бойца оторвался палец.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 141

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Пол Капальдо, Крис Василь.
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