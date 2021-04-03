Скачать
Суббота, 03.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Бразилии футболист получил удаление на 10-й секунде матча за прыжок в соперника (видео)
В Бразилии футболист получил удаление на 10-й секунде матча за прыжок в соперника (видео)
В чемпионате Украины футболист забил необычный гол спиной (видео)
В чемпионате Украины футболист забил необычный гол спиной (видео)
Боец ММА рекордно быстро нокаутировал соперника, чтобы сходить по нужде (видео)
Боец ММА рекордно быстро нокаутировал соперника, чтобы сходить по нужде (видео)
УПЛ: где и когда смотреть матчи 20 тура чемпионата Украины
УПЛ: где и когда смотреть матчи 20 тура чемпионата Украины

Боец ММА между раундами обнаружил, что на его руке не хватает пальца (видео)

Боец ММА между раундами обнаружил, что на его руке не хватает пальца (видео)
Обновлено 12:28 Сегодня Телеграф Фото: Instagram khetag_pliev

ММА - жестокий вид спорта и порой в нем случаются дикие травмы, хотя и стандартных вывихов, переломов и растяжений хватает. Однако в единоборствах случаются даже потери  частей тела, что наглядно произошло в схватке на турнире CFFC 94.

Боец ММА рекордно быстро нокаутировал соперника, чтобы сходить по нужде (видео)

В одном из поединков карда канадский боец Хетаг Плиев сражался с американцем Девином Гудейлом. После второго раунда Плиев обнаружил, что на его руке не хватает пальца. Боец никак не показывал, что дерется с такой травмой, и врач, увидев руку своего подопечного, запретил ему продолжать бой. Сам Плиев был расстроен, ведь проиграл поединок техническим нокаутом. 

Примечательно, что Гудейл вышел на объявление результатов один и был подавлен случившемся. 

Видео и фото травмы Плиева (не для слабонервных):

В связи с такой травмой Хетагу пожелали удачи подписать контракт с UFC:

Позже боец сообщил, что с ним все хорошо, а палец вернулся на свое законное место.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Khetag Pliev (@khetag_pliev)

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинская боксерша превратила лицо соперницы в месиво.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 335

Все по теме:

Травма, MMA, Смешанные единоборства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чемпионате Украины футболист забил необычный гол спиной (видео)
02 В Бразилии футболист получил удаление на 10-й секунде матча за прыжок в соперника (видео)
03 Боец ММА рекордно быстро нокаутировал соперника, чтобы сходить по нужде (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь