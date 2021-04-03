Боец ММА между раундами обнаружил, что на его руке не хватает пальца (видео)

ММА - жестокий вид спорта и порой в нем случаются дикие травмы, хотя и стандартных вывихов, переломов и растяжений хватает. Однако в единоборствах случаются даже потери частей тела, что наглядно произошло в схватке на турнире CFFC 94.

В одном из поединков карда канадский боец Хетаг Плиев сражался с американцем Девином Гудейлом. После второго раунда Плиев обнаружил, что на его руке не хватает пальца. Боец никак не показывал, что дерется с такой травмой, и врач, увидев руку своего подопечного, запретил ему продолжать бой. Сам Плиев был расстроен, ведь проиграл поединок техническим нокаутом.

Примечательно, что Гудейл вышел на объявление результатов один и был подавлен случившемся.

Видео и фото травмы Плиева (не для слабонервных):

В связи с такой травмой Хетагу пожелали удачи подписать контракт с UFC:

Позже боец сообщил, что с ним все хорошо, а палец вернулся на свое законное место.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khetag Pliev (@khetag_pliev)

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