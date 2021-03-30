Лицо немецкой боксершы превратилось в отбивную после боя с украинкой: фото стало вирусным в сети

В поединке открытого чемпионата Германии по боксу, что проходил в Герстхофен, сразились украинка Алина Зайцева и немка Шайенн Хэнсон. После боя голова местной спортсменки поменяла форму из-за обширных гематом. Фото с немкой, которая в итоге и выиграла поединок, стало вирусным в сети.
21-летняя украинка не сумела навязать сопротивление более мастеровитой 23-летней сопернице и в итоге проиграла поединок. Встреча была остановлена в пятом раунде после стыка боксерш головами. В итоге Хэнсон добыла техническую победу, ведь именно она лидировала на карточках судей.
После поединка голова Шайенн даже поменяла форму. Сама спортсменка опубликовала снимки своего преображения после схватки.
"До и после боя", - прокомментировала Хэнсон в Instagram свои фото.
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Добавим, что на профи-ринге Шайенн добыла 8 побед в 9 боях, а Зайцева может похвастаться лишь одним успехом в 7 поединках.
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