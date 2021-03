Боксер отправил соперника в стоячий нокаут (видео)

В американском Анкасвилле состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Дэвид Бенавидес - Рональд Эллис. В андеркарде шоу также было жарко.

В одном из поединков карда на ринг вышли американцы Таррелл Гуаша и Джамонтей Кларк. Схватка проходила в рамках первого полусреднего веса и завершилась довольно быстрой победой более опытного Гуаши. 33-летний Таррел уже во втором раунде отправил соперника на канвас. Тот поднялся, но навязать сопротивление не сумел. В итоге Гуаша зажал оппонента в углу ринга и рефери остановил схватку, хотя 26-летний Джамонтей все еще стоял на ногах.

Видео нокаута в бою Таррелл Гуаша - Джамонтей Кларк:

.@TerrellGausha stops Jamontay Clark in Round 2 and picks up an impressive win in tonight’s opening bout. #BenavidezEllis pic.twitter.com/gdnF22mo88

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) March 14, 2021