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Боксер отправил соперника в стоячий нокаут (видео)

Боксер отправил соперника в стоячий нокаут (видео)
Обновлено 13:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер ShowtimeBoxing

В американском Анкасвилле состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Дэвид Бенавидес - Рональд Эллис. В андеркарде шоу также было жарко.

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В одном из поединков карда на ринг вышли американцы Таррелл Гуаша и Джамонтей Кларк. Схватка проходила в рамках первого полусреднего веса и завершилась довольно быстрой победой более опытного Гуаши. 33-летний Таррел уже во втором раунде отправил соперника на канвас. Тот поднялся, но навязать сопротивление не сумел. В итоге Гуаша зажал оппонента в углу ринга и рефери остановил схватку, хотя 26-летний Джамонтей все еще стоял на ногах.

Видео нокаута в бою Таррелл Гуаша - Джамонтей Кларк:

Видео боя Таррелл Гуаша - Джамонтей Кларк:

Ранее "Телеграф" сообщал о брутальном нокауте на вечере бокса в Австралии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Дэвид Бенавидес, Рональд Эллис..
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