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Боксер-претендент сломал руку о голову чемпиона (видео)

Боксер-претендент сломал руку о голову чемпиона (видео)
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм matchroomboxing

В ночь на воскресенье, 14 марта (время киевское), в Далласе (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке андеркарда на ринг вышли представители наилегчайшего веса японец Хирото Киогучи и мексиканец Аксель Арагон Вега.

Боксер отправил непобедимого супертяжа в тяжелый нокаут (видео)

Весьма равный поединок завершился досрочно из-за нелепой травмы. В одном из эпизодов схватки в пятом раунде претендент Вега нанес правый боковой, но попал в блок. В итоге Аксель Арагон почувствовал боль в руке и тут же начал пятиться к канатам. Чемпион Киогучи принялся добивать оппонента, который уже не защищался, и рефери остановил схватку. Таким образом, Хирото защитил титул чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA Super.

Непобедимый Киогучи добыл свою 15 победу в профи. Вега проиграл в 4-й раз, имея в своем активе 14 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал о впечатляющем нокауте на вечере бокса в Австралии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,297

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Бокс, Хирото Киогучи, Аксель Арагон Вега.
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