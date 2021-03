Боксер "Красавчик" за раунд избил соперника (видео)

В субботу, 13 марта, в Австралии состоялся вечер профессионального бокса.

В одном из поединков карда на ринг вышел средневес из Австралии Майкл Зерафа и его соотечественник Энтони Мьюндайн. 28-летний Зерафа по прозвищу "Красавчик" уже в первом раунде нокаутировал 45-летнего Мьюндайна.

Видео нокаута в бою Майкл Зерафа - Энтони Мьюндайн:

Michael "Pretty Boy" Zerafa (28-4, 17 KO's) scores a knockdown in the 1st and then ends it moments later, a KO-1 victory over Anthony Mundine (48-11) to claim the vacant WBA Oceania middleweight title. Official time 2:09 of the 1st in Victoria, Australia https://t.co/RQT787rEiY

