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Украинский "Халк" нокаутировал соперника в первом раунде (видео)

Украинский "Халк" нокаутировал соперника в первом раунде (видео)
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм igor_shevadzutskiy

В субботу, 6 марта, в Киеве состоялся вечер бокса от промоутерской компании Ulions Boxing Promotions. В одном из поединков карда на ринг вышли представители супертяжелого дивизиона украинец Игорь Шевадзуцкий  (6-0, 6 КО) и  беларус Александр Нихайчик (1-6).

Боксер сделал из соперника грушу в чемпионском бою (видео)

Уроженец Кривого Рога Шевадзуцкий по прозвищу "Халк", который не знает поражений уже в 6 боях в профи, с первых секунд принялся избивать соперника. В итоге уже на первой минуте Игорь отправил оппонента в нокдаун, а еще через несколько мгновений Нихайчик оказался в нокауте после попадания в голову от украинца, который выбросил левый хук. 

Видео нокаута в бою Игорь Шевадзуцкий - Александр Нихайчик:

Ранее "Телеграф" сообщал об эффектном нокауте от украинца-аматора.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 197

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Игорь Шевадзуцький, Александр Нихайчик.
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