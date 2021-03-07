Украинский "Халк" нокаутировал соперника в первом раунде (видео)

В субботу, 6 марта, в Киеве состоялся вечер бокса от промоутерской компании Ulions Boxing Promotions. В одном из поединков карда на ринг вышли представители супертяжелого дивизиона украинец Игорь Шевадзуцкий (6-0, 6 КО) и беларус Александр Нихайчик (1-6).

Уроженец Кривого Рога Шевадзуцкий по прозвищу "Халк", который не знает поражений уже в 6 боях в профи, с первых секунд принялся избивать соперника. В итоге уже на первой минуте Игорь отправил оппонента в нокдаун, а еще через несколько мгновений Нихайчик оказался в нокауте после попадания в голову от украинца, который выбросил левый хук.

Видео нокаута в бою Игорь Шевадзуцкий - Александр Нихайчик:

Ранее "Телеграф" сообщал об эффектном нокауте от украинца-аматора.