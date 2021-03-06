Украинский боксер-любитель уронил соперника молниеносным встречным ударом (видео)

На чемпионате Украины по боксу зрители стали свидетелями яркого нокаута.

На первенстве страны среди спортсменов до 22 лет в весовой категории до 64 кг Вадим Клим шокировал соперника неожиданным нокаутом. Вадим был зажат в углу ринга, а его оппонент пошел в необдуманный размен, в результате чего получил молниеносный встречный удар и упал на канвас. Рефери спустя несколько мгновений зафиксировал нокаут.

Такой яркий нокаут не остался не замеченным и видео досрочной победы Клима распространилось на пабликам всего мира.

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Кроме того, Вадима признали лучшим боксером турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер-аматор стал чемпионом Кубка Странджа-2021.