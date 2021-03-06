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Украинский боксер-любитель уронил соперника молниеносным встречным ударом (видео)

Украинский боксер-любитель уронил соперника молниеносным встречным ударом (видео)
17:13 Сегодня Телеграф Фото: Instagram vadym_klym

На чемпионате Украины по боксу зрители стали свидетелями яркого нокаута. 

На первенстве страны среди спортсменов до 22 лет в весовой категории до 64 кг Вадим Клим шокировал соперника неожиданным нокаутом. Вадим был зажат в углу ринга, а его оппонент пошел в необдуманный размен, в результате чего получил молниеносный встречный удар и упал на канвас. Рефери спустя несколько мгновений зафиксировал нокаут. 

Такой яркий нокаут не остался не замеченным и видео досрочной победы Клима распространилось на пабликам всего мира.

 
 
 
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Публикация от Amateur Boxing Highlights (@amateurboxinghighlights)

Кроме того, Вадима признали лучшим боксером турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер-аматор стал чемпионом Кубка Странджа-2021.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,757

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Бокс, Нокаут, Вадим Клим.
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