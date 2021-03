Боксер в весе Ломаченко вырубил соперника одним ударом (видео)

Американский боксер-легковес Лионель Келли (3-6-2) успешно вернулся на ринг после шестилетнего простоя.

В бою против мексиканца Хосе Гильермо Мендеса (0-17) Келли добыл эффектную победу нокаутом на вечере бокса в Тихуане (Мексика). Мендес сумел сумел увернуться от первого мощного удара соперника, однако затем пропустил убойный правый боковой, после чего рухнул на канвас.

Brutal KO in Tijuana - another club KO of the month - Lyonell Kelly (3-6-2) returns to the ring for the first time in 6 years to obliterate Jose Guillermo Mendez (0-17) in their lightweight contest at Big Punch Arena. Thanks for the heads up to @RianScalia

